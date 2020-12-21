Recep Niyaz'a 100. maç hediyesi

Süper Lig'in 13. haftasında A.Alanyaspor'u konuk eden Denizlispor'da başarılı futbolcu Recep Niyaz, yeşil-siyahlı formayla 100. resmi maçına çıktı. Niyaz'a, üzerinde ismi bulunan 100 numaralı forma hediye edildi.
Denizlispor'un dün sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği müsabakada yeşil-siyahlı formayla 100. maçına çıkan Recep Niyaz'a üzerinde ismi yazılı olan 100 numaralı forma hediye edildi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen törenle formasını Kulüp Başkanı Ali Çetin'in elinden teslim alan Niyaz, 100 resmi karşılaşmada 25 gol, 15 asistlik performans sergiledi.
Denizlispor altyapısında profesyonel olan 25 yaşındaki oyuncu, 2018-2019 sezonunda yeniden Denizlispor'a transfer olarak takımının Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynamıştı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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