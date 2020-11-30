Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor

30.11.2020 12:59
Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Kayseri'de 1 milyon 260 bin metrekare alanda kurulan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor.

Kayseri'de 1 milyon 260 bin metrekare alanda kurulan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeşil dokunun yanında, peyzaj açısından da özel önem verdikleri millet bahçesinin şehrin stresini üzerinden atarak, sağlıklı ve nitelikli vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi olacağını belirtti.

Büyükkılıç, Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı şehir parklarından birisi olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ekolojik unsurlar ile yeşil koridorların ve insana ait tüm sosyal donatıların en ince detayına kadar düşünülüp, projelendirildiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "ideal kent" tanımlamasında kişi başına düşen yeşil alan miktarının yaklaşık 10 metrekare olarak kabul edildiğini aktaran Büyükkılıç, Kayseri'nin 10 metrekare olan kişi başına düşen yeşil alan miktarının Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin tamamlanması ile standartların üzerine çıkacağını ifade etti.

Büyükkılıç, projenin detayları ile ilgili de şu bilgileri verdi:

"Toplam alan 1 milyon 260 bin metrekare, toplam yeşil alan 1 milyon metrekare, biyolojik gölet 37 bin metrekare, etkinlik alanı 62 bin metrekare, mevcut ağaç sayısı 6 bin 150'dir. Millet bahçesine dikilmesi planlanan ağaç sayısı 19 bin, bisiklet yolu 5,5 kilometre, koşu-yürüme parkuru 5,5 kilometre, 20 çocuk oyun alanı, 16 spor sahası, yapı alanı 6 bin 900 metrekare olacak. Alanda, etkinlik çayırı, biyolojik gölet, mesire alanı, yaya-bisiklet yolları, sağlıklı yaşam merkezi, çocuk oyun alanları, spor alanları, Mimarsinan Kültür Merkezi, meydanlar, müze, mescit, drone-maket uçak pisti, özel çiçek bahçeleri, evcil hayvan eğitim alanı, yeşil labirent parkı, panayır alanı, ATV parkuru, paintball alanı, kaykay pisti ve dünya mutfakları yer alacak."

Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor
Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor
Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor
Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor

Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Millet Bahçeleri, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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