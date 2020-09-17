Red Bull Basement ile yarının girişimleri bugünden şekillendi - Son Dakika

Red Bull Basement ile yarının girişimleri bugünden şekillendi

Red Bull Basement, üniversite öğrencilerine kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirmeleri için fırsat tanıyor.

Red Bull Basement ile yarının girişimleri bugünden şekillendi, System.String[]

Red Bull Basement, üniversite öğrencilerine kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirmeleri için fırsat tanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl çevrim içi etkinlikler serisi ile girişimci öğrencileri uzman isimlerle bir araya getiren Red Bull Basement'ın ilk çevrimiçi etkinliği de gerçekleşti. Piri'nin Satış Direktörü Hande Ercan, eski Milli Basketbolcu ve Melek Yatırımcı Sinan Güler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Departmanı Direktörü ve Şehir Plancısı Burcu Özdemir girişimci adaylarına konuşmalar yaptı.

"9 yılda 900'den fazla sporcuya ulaştık"

Açıklamaya göre Güler Legacy Kurucusu ve eski milli basketbolcu Sinan Güler, etkinlikte şunları kaydetti:

"2010 yılında gerçekleşen ilk dünya şampiyonası maçında yarattığım etkiyi de arkama alarak bir yaz kampı kurdum ve burada spora ulaşması kısıtlı olan yeteneklere ulaşmayı amaçladım. 9 yılda 900'den fazla sporcuya ulaşmayı başardık. Girişimci adaylarına tavsiyem, arabanın içindeyken sadece yola odaklanıp gittiğiniz yola bakmayın. Arabadan dışarı çıkın ve yarattığınız etkiyi gözlemleyin" dedi. Aynı zamanda gençlere "Mükemmeli aramayın. Kusursuzu yapmaya çalıştıkça kusur bulur, bu yöndeki heyecanınızı kaybedersiniz. Değişime açık olun." Piri'nin Satış Direktörü Hande Ercan ise, "Bugünün üniversite öğrencilerine önerim; ilgili oldukları alanda kendilerini geliştirmeleri. Sürekli gelişmeleri. Cesur ve kabul edilmiş gerçekleri sorgulamaları. Daima çözümden yana olmaları. Bu şekilde başaramayacakları şey yoktur." ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Departmanı Direktörü ve Şehir Plancısı Burcu Özdemir de İstanbul'da 16 milyonluk bir nüfusun olduğunu ve burada Big Data'yı yönetebilmek için teknolojinin gücünden faydalandıklarını belirtti. Özdemir, "Bizler de şimdi söz senin isimli aplikasyon üzerinde çalışıyoruz. Halkı akıllı şehir yoluyla duyarak kentin sorunlarını dinleyecek ve herkesin erişimine açık olacağız. Böylece onların ne konuştuğunu bizler, onlar bizlerin ne konuştuğunu öğrenebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Başvurular için son gün 25 Ekim Öte yandan bu yıl çevrim içi etkinlikler serisi ile girişimci öğrencileri uzman isimlerle bir araya getiren Red Bull Basement'ın başvuruları da açıldı. Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri destekleyen Red Bull Basement, üniversite öğrencilerine kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirmeleri için fırsat tanıyor. Öğrenciler, kampüs deneyimini ileri götürmeyi amaçlayan fikir ve projelerini anlatan bir dakikalık video ile redbullbasement.com adresinden 25 Ekim'e kadar başvuru yapabiliyor. Programın jürisinde, Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Oğuzhan Aygören, eski Milli Basketbolcu ve Melek Yatırımcı Sinan Güler ve İBB Akıllı Şehir Departmanı Direktörü Burcu Özdemir yer alıyor. Jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından seçilecek proje Red Bull Basement Global Atölyesi'ne davet edilecek. İlki 15 Eylül'de gerçekleşen etkinliğin ardından, 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek ikinci buluşma, ilgili tüm öğrencilere açık olacak.

Akıllı Şehir, Üniversite, Red Bull, Kampüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Red Bull Basement ile yarının girişimleri bugünden şekillendi - Son Dakika Ekonomi

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