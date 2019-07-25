Red Bull Uçuş Günü için geri sayım başladı

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2019 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları için MEB'ten açıklama!

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler ve Türkler, Valiliğin verdiği kararla ilgili ne düşünüyor?