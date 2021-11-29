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Redmi K50 Gaming Edition Yakında Piyasada Yerini Alacak! - Son Dakika

Redmi K50 Gaming Edition Yakında Piyasada Yerini Alacak!

29.11.2021 02:20
Redmi K50 Gaming Edition Yakında Piyasada Yerini Alacak!

Redmi K50 Gaming Edition, Xiaomi'nin bir sonraki Gaming akıllı telefonu olabilir. Şirket, 2022 yılının ilk yarısında Dimesnity 9000 yonga setine sahip olacak Redmi K50 Gaming Edition'ları piyasaya süreceği söyleniyor.

Xiaomi alt markası Redmi, bu yıl Nisan ayında ilk oyun akıllı telefonu Redmi K40 Gaming Enhanced Edition'ı piyasaya sürdü. Şirketin yeni Gaming akıllı telefonu, Redmi K50 Gaming Edition olarak adlandırılabilir ve 2022'nin ilk çeyreğinde gelebilir.

Söylentiler, Redmi K50 Gaming serisinin standart bir Redmi K50 Gaming Edition ve Redmi K50 Pro Gaming Edition olmak üzere iki cihaz getireceğini gösteriyor.

Redmi'nin yaklaşmakta olan oyun telefonları için MediaTek ile ortaklığını sürdürmesi bekleniyor. Redmi K50 Pro Gaming Edition'ın Dimensity 9000 yonga setini alması beklenirken, Redmi K50 Gaming Edition'da duyurulmamış Dimenity 7000 yonga seti'ni kullanabilir.

Ancak, yeni bir sızıntı aksini söylüyor ve Redmi K50 Gaming Edition'ın Dimensity 9000 yonga seti tarafından destekleneceğini belirtiyor. Sızıntı ayrıca Redmi 50 Gaming Edition'ın 64 megapiksel birincil kamera, 5000 mAh pil ve delikli bir ekrana sahip olabileceğini de ekliyor.

Redmi K50 Gaming Edition Yakında Piyasada Yerini Alacak!

Redmi K50 Oyun (Gaming) Sürümü: Özellikler Söylentiye göre Redmi K50 Gaming Edition için büyük beklentilerin oluştuğu bildiriliyor. Son sızıntılar, bu akıllı telefonun birkaç önemli ayrıntısı konusunda bize yardımcı oldu. Redmi K50 Gaming Edition, yeni piyasaya sürülen Dimensity 9000 yonga seti tarafından desteklenecek. Akıllı telefonun 64 megapiksel birincil kameraya ve 5000 mAh pile sahip olacağından bahsediyor. Ayrıca, kimlik doğrulama için delikli bir ekrana ve ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip olabilir. Redmi K50 Gaming'in standart bir Redmi K50 Gaming Edition ve bir başka daha güçlü Redmi K50 Pro Gaming Edition olmak üzere iki varyantta tanıtılacağı bildirildi. Bu akıllı telefonların sırasıyla Dimensity 7000 ve Dimensity 9000 yonga setine sahip olduğu söyleniyor. Şirket, Redmi K50 Gaming Edition'ın iç tasarımında değişiklik yapacak.

Redmi K50 Gaming Edition Yakında Piyasada Yerini Alacak!

Bu değişikliklerin, yaklaşmakta olan cihazda daha iyi soğutma çözümlerine izin verdiği söyleniyor. Birkaç gün önce Xiaomiui, Matisse ve Rubens kod adlı iki akıllı telefonun ayrıntıları açıkladı. Bu modeller MIUI kodunda ve IMEI veritabanında tespit edildi. Matisse, IMEI veritabanında 21121210C, 21121210G ve 21121210I model numaralarıyla listelenmiştir. Model numaralarındaki ilk dört harf, lansman yılını ve ayını gösterir. Son harf, lansman ülkesini veya bölgesini temsil ediyor. Bu durumda, ima edilen lansman tarihi Aralık 2021 iken, lansman bölgeleri Çin ve Global piyasadır. Akıllı telefon sırasıyla 120Hz ve 144Hz OLED panele sahip olabilir. Kamera bölümünde 64 megapiksel Sony IMX686 birincil sensör, 13 megapiksel OmniVision OV13B10 ultra geniş ünite, 8 megapiksel OmniVision OV08856 tele makro atıcı ve 2 megapiksel GalaxyCore GC02M1 derinlik sensörü sunacağı söyleniyor.

Bu modelin Çin'de Redmi K50 Pro Gaming Edition ve diğer bölgelerde POCO F4 GT olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Rubens adıyla listelenen diğer model, muhtemelen Standard Redmi K50 Gaming Edition'dır. Dimensity 7000 yonga seti ve 64 megapiksel birincil ISOCELL GW3 sensörü ile birlikte gönderileceği söyleniyor.

Redmi K50 Gaming Edition Lansman Tarihi

Redmi K50 Gaming Edition'ın tanıtımı için birden fazla lansman zaman çizelgesi ön plana çıktı.

Bazı raporlar, aralık ayını işaret ederken, diğerleri gelecek yıl Nisan 2022'de lansman yapılacağını söylüyor. Redmi K40 Gaming Edition bu yıl Nisan ayında piyasaya sürüldü, bu nedenle akıllı telefonun gelecek yıl aynı zamanda gelmesi daha mümkündür.

Redmi K50 Gaming Edition Yakında Piyasada Yerini Alacak!

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Redmi K50 Gaming Edition Yakında Piyasada Yerini Alacak! - Son Dakika


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