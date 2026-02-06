Refah Sınır Kapısı Açıldı, Yardım Girişi Bekleniyor - Son Dakika
Refah Sınır Kapısı Açıldı, Yardım Girişi Bekleniyor

06.02.2026 19:07
BM, Refah Sınır Kapısı'nın kargo geçişine izin verilmesini talep ediyor, şu an sadece insanlar geçiyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, yaklaşık 2 yıl sonra yeniden açılan Refah Sınır Kapısı üzerinden şu anda sadece insanların geçişine izin verildiği belirterek, "Refah Sınır Kapısı'ndan kargo hareketinin yeniden başlatılması, Gazze'ye giren insani yardım malzemelerinin hacmini artırmak ve dolayısıyla insani yardım müdahalesinin ölçeğini genişletmek için kritik öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Laerke, AA muhabirinin "Refah Sınır Kapısı yeniden açılmasının üzerinden neredeyse bir hafta geçti ancak hala buradan insani yardım girişi yapılmıyor. Sadece insanların giriş yaptığını görüyoruz. Bu konuda yetkililerden bir açıklama var mı? Ne zaman yardım tırları buradan giriş yapacak?" sorusunu yazılı yanıtladı.

BM'nin, Gazze'ye dönen Filistinlilerinin yanı sıra Refah Sınır Kapısı üzerindeki tıbbi tahliyesi gerçekleşen Gazzelileri desteklediğini kaydeden Laerke, kargo hareketine de izin verilmesi çağrılarını yineledi.

Jens Laerke, "Refah Sınır Kapısı'ndan kargo hareketinin yeniden başlatılması, Gazze'ye giren insani yardım malzemelerinin hacmini artırmak ve dolayısıyla insani yardım müdahalesinin ölçeğini genişletmek için kritik öneme sahip. Ancak taraflar şu anda sadece insanların geçişine izin verildiğini duyurdular." ifadesini kullandı.

Refah Sınır Kapısı'nın cuma günleri açık olmadığını da aktaran Laerke, bunun, tarafların üzerinde anlaştığı bir konu olduğunu ve BM'nin anlaşmada hiçbir rolünün bulunmadığını bildirdi.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra 2 Şubat Pazartesi günü iki yönlü şekilde "sınırlı" geçişlere açılmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Güncel, Refah, Son Dakika

