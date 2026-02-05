Refah Sınır Kapısı'ndan Geçişler Devam Ediyor - Son Dakika
Refah Sınır Kapısı'ndan Geçişler Devam Ediyor

05.02.2026 15:51
Refah Sınır Kapısı'ndan dün 25 Gazzeli çift yönlü geçiş yaptı, tıbbi hasta ve refakatçiler geçti.

Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan dün çift yönlü olarak 25'er yayanın geçiş yaptığını bildirdi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında Pazartesi günü sınırlı bir şekilde yeniden açılan Refah Sınır Kapısı'ndan geçişler sürüyor. Gazze'ye giriş için günlük 50 kişiye, Gazze'den Mısır'a çıkış için ise en fazla 150 kişiye izin verilmesi öngörülürken, dün yaşanan geçiş trafiği bu sayıların altında kaldı. Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, Refah Sınır Kapısı'ndan dün çift yönlü olarak 25'er yayanın geçtiğini bildirdi. Yetkiliye göre, Mısır'a geçen 25 Gazzeli arasında hastalar ve onlara eşlik eden aile üyeleri yer aldı.

Geçişine izin verilmeyen kişi sayısının kaç olduğu ise bilinmiyor. Giriş ya da çıkış yapmak isteyen Filistinlilerin Mısır'dan onay alması gerekiyor

Gazze Şeridin'den çıkışlar, 50'si tıbbi hasta olmak üzere, her hastaya en fazla iki refakatçi eşlik edecek şekilde planlandı. Gazze'ye giriş ya da çıkış yapmak isteyen tüm Filistinlilerin Mısır'dan onay alması gerekiyor. Mısır, onaylanan isimleri İsrail'in iç güvenlik teşkilatı Shin Bet'e göndererek güvenlik kontrolünden geçiriyor. İsrail, Gazzelilerin Mısır'a çıkışını uzaktan denetliyor. Bir kontrol odasından görev yapan İsrailli yetkililer, yüz tanıma yazılımı kullanarak sınırdan çıkan kişilerin onaylı isimler listesinde yer alıp almadığını doğruluyor ve ardından geçişe izin vermek için kapıyı açıyor.

Geçişler askıya alınmıştı

Filistin Kızılayı dün Refah Sınır Kapısı üzerinden yapılması planlanan üçüncü grup hasta ve yaralı tahliyesinin askıya alındığını duyurmuştu.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Refah Sınır Kapısı, sabah saatlerinde anlaşma ve İsrail'in taahhüdü doğrultusunda her zamanki gibi açıldı" denilmişti.

İlk gün 12 kişi geçmişti

Refah Sınır Kapısı'nda görevli yetkililer, sınır kapısının çift yönlü açılışının ilk gününde 5 hasta ile 7 refakatçinin Mısır'a geçiş yaptığını bildirmişti. - REFAH

Kaynak: İHA

