Refah Sınır Kapısı Yeniden Açıldı - Son Dakika
Refah Sınır Kapısı Yeniden Açıldı

02.02.2026 11:31
İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı 2 yıl sonra iki yönlü olarak açtı, ilk gün 50 Filistinli geçiş yapacak.

İsrail'in 2024 yılında "Hamas'a yönelik silah kaçakçılığıyla mücadele çabalarının bir parçası" olarak kapattığı Refah Sınır Kapısı, yaklaşık 2 yılın ardından iki yönlü olarak yeniden açıldı. İlk gün gidiş-dönüş yönünde 50 Filistinlinin geçişine izin verilecek.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının 2. aşaması kapsamında dün kısmi geçişlere açılan Refah Sınır Kapısı'nda yeni bir hareketlilik yaşanıyor. İsrail'in 2024 yılında "Hamas'a yönelik silah kaçakçılığıyla mücadele çabalarının bir parçası" olarak kapattığı Refah Sınır Kapısı, yaklaşık 2 yılın ardından iki yönlü olarak yeniden açıldı. İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklama yapan İsrailli güvenlik yetkilisi, Avrupa'dan gelen izleme ekiplerinin sınır kapısına ulaştığını ve Refah'ın "hem giriş hem de çıkış için Gazzelilere açıldığını" söyledi.

Her iki yönde 50 Filistinli geçecek

Mısırlı ve İsrailli güvenlik yetkilileri, Gazze'nin Mısır ile olan Refah Sınır Kapısı'nın sınırlı trafik için yeniden açıldığını ve bunun barış sürecinin ilerlemesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. İsmi açıklanmayan bir Mısırlı yetkili, ABD medyasına yaptığı açıklamada, sınır kapısının açıldığı ilk gün gidiş-dönüş yönünde 50 Filistinlinin geçişine izin verileceğini söyledi.

Mısır medyası, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan hastanelerde tedavi gören Filistinli hastaların sınır kapısından geçişi için hazılıkların sürdüğünü bildirdi. - REFAH

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, Refah, Son Dakika

