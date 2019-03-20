Reflektör Tak Görünür Ol Projesi"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" tanıtım toplantısına katıldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" tanıtım toplantısına katıldı.



Bahşili ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde yapılan tanıtım toplantısında konuşan Vali Sezer, Kırıkkale'de tarım faaliyetlerinin yoğun olması nedeniyle tarım araçlarının ve iş makinelerinin trafik kurallarına uygun olarak kara yolunda hareket etmesi ve ışık donanımlarının tam olmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.



Traktörlerin ve iş makinelerinin karıştığı trafik kazalarının en aza indirilmesi için proje hazırlandığını belirten Sezer, şöyle konuştu:



"Tarım araçlarının uygunluğu, reflektör takmanın önemi ve mevsimlik tarım işçilerinin kara yolunda güvenli taşınması konularını geniş çaplı konuştuk. Bu projenin ilk toplantısını burada başlatıyoruz ve il genelindeki köylerimizde bulunan vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceğiz. İlimizde son 5 yılda tarım araçlarının karışmış olduğu toplam 26 kazada 9 vatandaşımızı kaybetmişiz, 87 vatandaşımız da yaralanmış. Bu kazalar nedeniyle birçok insanın evine, ocağına ateş düşüyor. Hedefimiz tarım araçlarının karıştığı kaza sayısını sıfırlamak."



Vatandaşlara broşürlerin dağıtıldığı toplantı, reflektörsüz bir araca reflektör takılmasıyla son buldu.

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