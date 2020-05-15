Refüjü aşan kamyonet işçi servisiyle çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Refüjü aşan kamyonet işçi servisiyle çarpıştı: 5 yaralı

ADAPAZARI'nda, karşı şeride geçen kamyonet işçi servisi ile çarpıştı.

ADAPAZARI'nda, karşı şeride geçen kamyonet işçi servisi ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, Adapazarı Karaman Mahallesi Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Necdet Pala idaresindeki 34 RP 522 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı yöne geçti. Yol yapımında çalışan işçileri taşıyan Mustafa Demir idaresindeki 52 LL 180 plakalı minibüs ile çarpıştı.Kazada, minibüste bulunan Abdulbaki B. ve Veli V. ile kamyonette bulunan İbrahim U. vatandaşlar tarafından araçlardan çıkartılırken, sıkışan 2 sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 5 yaralı, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Sakarya - Sakarya

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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