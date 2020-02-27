Regaib Kandili'ne doğru - Son Dakika
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Regaib Kandili'ne doğru

6 saat önce

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve ve Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, Regaib Kandili dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

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AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve ve Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, Regaib Kandili dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

Eser mesajında, İslam aleminin Regaib Kandili'ni kutlayarak, bu gecenin hayırlara vesile olmasını diledi.


Üç ayların tüm Müslümanlara sağlık, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesini dileyen Eser, şunları kaydetti:


"Rahmetin ve bereketin simgesi olan üç aylara girmiş bulunmaktayız. Tüm alemlerin, Allah'ın rahmeti ve bereketi ile kuşatıldığı bu kutlu aylarda dileğim merhamet ve sevginin tüm canlılarda tecelli etmesidir. Rabbim zalimlerin kalbine merhamet, mazlumlara da kuvvet ve cesaret versin. Güçlünün güçsüzü ezemediği, herkesin hak yolda omuz omuza yürüdüğü üç aylar nasip etsin."


Alkan ise mesajında, kardeşlik, birlik ve beraberliğin güçlenmesine, insani ve ahlaki nitelikleri yeniden yeşermesine gayret gösterilmesi gerektiğini dile getirerek, "Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için dua edenlerin, dualarının kabul olduğu bir Regaip Kandiline daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gece kalbimizi huzura erdirebilmek için her türlü kin, nefret ve intikam duygularından arınmanın, yüreklerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatabilmenin anlam ve hikmetini düşünmek için güzel bir fırsat. Birlik ve kardeşlik duygularıyla bunu değerlendirebilmeyi arzu etmekteyiz." ifadelerine yer verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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