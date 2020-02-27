Regaip Kandili - Son Dakika

AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Hilmi Dülger ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve bazı sivil toplum kuruluşları, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Dal, mesajında, İslam alemi için önemli olan Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir gecesini içinde barındıran üç aylara girmenin sevincini yaşadıklarını belirti.

Regaip Kandilinin Müslümanlar için bereketli zamanlardan biri olduğunu ifade eden Dal, bu gecenin İslam aleminin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile katkılar sunması temennisinde bulundu.

- Milletvekili Dülger

Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de Regaip Kandilinin dünya hayatının geçici meşguliyetlerinden uzaklaşıp, Allah'ın merhametine sığınmak için en uygun vakitlerden birisi olduğunu ifade etti.

Regaip Kandilini de içesinde barındıran üç ayların ilahi rahmetin oluk oluk aktığı, manevi huzur ve sükunun gönüllere indiği kıymetli bir zaman dilimi olduğuna işaret eden Dülger, "Bizler bu mübarek vakitlerde ömrümüzün muhasebesini yapar, yaratılış gayemizi yeniden idrak ederiz. Kulluk ve ibadete, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere her zamankinden daha fazla yönelir, gönül dünyamızı imar ederiz. Hayatın karmaşası içinde ihmal ettiğimiz görev ve sorumluluklarımızı hatırlarız." ifadelerini kullandı.

- Belediye Başkanı Bulut

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut da rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, Ramazan ayının da müjdecisi olan bir Regaip Kandiline kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kandillerde manevi duyguların yeşerdiğini ve insanların kalplerini birbirlerine daha fazla yaklaştığını aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Kandiller, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularımızı artıran, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma duygularımızı en üst seviyeye çıktığı müstesna gecelerdir. Regaip Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O'nun rızasına uygun hale getirme çabasıdır."

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karacoşkun ise kandillerin İslam alemi için manevi önemine işaret ederek, "Dinimizce mübarek sayılan üç ayların müjdecisi Regaip Kandili, insanların kalplerini birbirine yaklaştıran komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyasının aydınlanmasına vesile olan çok özel bir gecedir." dedi.

Kilis Kardelenler Akademi Dernek Başkanı Baran Şeker de kandillerin insanları bir araya getiren birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren anlamlı günler olduğunu belirtti.

Bu anlamlı gecelerde İslam aleminin manevi bir iklime büründüğünü aktaran Şeker, "Regaip Kandili insanlığın gönül dünyasını aydınlatan müstesna zamanlardan birisidir. Rahmet kapılarının açık olduğu bu gecede, gönlümüzü tüm insanlığa açmalıyız. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur." ifadelerini kullandı.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de bir kandile daha ulaşmanın huzurunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Özdemir, bu özel günlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesi için bir fırsat olduğuna işaret ederek, İslam aleminin bu günlerde daha fazla kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.