Rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan araç devrildi: 9 yaralı - Son Dakika
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Rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan araç devrildi: 9 yaralı

17.06.2022 16:31
Rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan araç devrildi: 9 yaralı

BARTIN'da, rehabilitasyon merkezine öğrencilerin taşındığı otomobilin şarampole devrildiği kazada, sürücü ve 8 çocuk yaralandı.

BARTIN'da, rehabilitasyon merkezine öğrencilerin taşındığı otomobilin şarampole devrildiği kazada, sürücü ve 8 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Bartın- Kozcağız yolunda meydana geldi. Kozcağız beldesindeki rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan K.B.'nin kullandığı 35 JF 786 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan sürücü ile 8 çocuğa ilk müdahalede bulunarak, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan 9 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kozcağız, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan araç devrildi: 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan araç devrildi: 9 yaralı - Son Dakika
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