Rehabilitasyon merkezi öğrencisini darbettiği iddia edilen kadın görevli tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 12 yaşındaki bir öğrenciyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan bakım personeli kadın, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta merkezde kalan bir öğrencinin yüzünde darp izlerinin fark edilmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Öğrenciyi darbettiği öne sürülen bakım personeli A.G, soruşturma kapsamında açığa alındı.

Konunun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine gözaltına alınan kadın, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.