Rekabet Kurulu kararları - Son Dakika
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Rekabet Kurulu kararları

7 saat önce

Rekabet Kurulunca, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

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Rekabet Kurulunca, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Zaragoza Properties SOCIMI SA'nın ortak kontrolünün Generali SCF S.a.r.l ve Union Investment Real Estate GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Üntes Isıtma Klima Soğutma Sanayi ve Ticaret AŞ, Üntes VRF Klima Sistemleri AŞ, Üntes Rhoss AŞ üzerinde NIBE Industrier AB tarafından ara dönemde ortak kontrolün, sonrasında ise tek kontrolün tesis edilmesi işlemi onaylandı.

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından kontrol edilen Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. AŞ'nin, Can Uluslararası Yatırım Holding AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Peugeot SA, Opel Automobile GmbH ve Saft Groupe SA tarafından elektrik bataryaları için akü hücrelerinin ve modüllerinin geliştirilmesi, üretimi ve tedariki alanlarında faaliyet gösterecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Sanovel İlaç San. ve Tic. AŞ ve iştiraklerinin ortak kontrolünün Yamma Investments aracılığıyla MCP Private Capital Fund III SCSp via MCP Investments III Sarl tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Bayer AG'nin hayvan sağlığı iş kolu Bayer Animal Health'in Elanco Animal Health Inc tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Veeam Software Holding LTD'nin tek kontrolünün Insight Holdings Group LLC'nin yönetiminde olan fonlar tarafından devralınması işlemine izin verildi.

HH Global Group LTD'nin ortak kontrolünün The Blackstone Group Inc'e bağlı yatırım fonları tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Aquila Holding Gmbh tarafından kontrol edilen Aquila Capital Holding Gmbh'nin ortak kontrolünün Daiwa Energy & Infrastructure Co. Ltd. aracılığıyla Daiwa Securities Group tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

OMNOVA Solutions Inc'nin tek kontrolünün Synthomer plc tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Nippon Shokubai Co. Ltd. ve Sanyo Chemical Industries LTD'nin birleşmesi işlemi onaylandı.

Zaragoza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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