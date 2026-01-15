Rekabet Kurulu'ndan Sahibinden.com'a Soruşturma - Son Dakika
Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Sahibinden.com'a Soruşturma

Rekabet Kurulu\'ndan Sahibinden.com\'a Soruşturma
15.01.2026 13:12
Rekabet Kurulu, Sahibinden.com'un pazar gücünü haksız kullanmasını önlemek için soruşturma başlattı.

REKABET Kurulu, ikinci el araç ilan pazarında faaliyet gösteren 'sahibinden.com'un pazardaki gücünü diğer hizmetlerini desteklemek ve bu hizmetlere rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla kullanmasının önüne geçti.

Rekabet Kurulu, ikinci el araç ilan pazarında faaliyet gösteren platformun pazardaki gücünü diğer hizmetlerini desteklemek veya bu hizmetlere rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla kullandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmada; araç ilanları sırasında elde edilen kullanıcı verilerinin ve yoğun reklam faaliyetlerinin, platformun kendi ikinci el araç alım-satım hizmeti 'Otobid' lehine kullanılıp kullanılmadığı ve bu durumun ilgili pazardaki rekabet koşullarını olumsuz yönde etkileyip etkilemediği incelendi.

Soruşturma devam ederken platform tarafından taahhütler sunuldu. Kabul edilen bu taahhütlerle birlikte, platform üzerinden araç ilanı veren kullanıcılar, doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir şekilde 'Otobid' hizmetine yönlendirilmeyecek. İlan verme sürecinde elde edilen kullanıcı verileri söz konusu hizmet için kullanılmayacak. Hizmete yönelik reklam harcamaları belirlenen eşiklerin aşılması durumunda sınırlandırılacak.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
