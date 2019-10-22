Son Dakika Haberleri: Rekabet Kuruluna başvuru
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Rekabet Kuruluna başvuru

3 dakika önce

Kümaş Manyezit Anonim Şirketi üzerinde tek kontrolün RHI Magnesita GmbH tarafından devralınmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

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Kümaş Manyezit Anonim Şirketi üzerinde tek kontrolün RHI Magnesita GmbH tarafından devralınmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilgili tarafların karşılıklı mutabakatı ve bağlayıcı anlaşmalar imzalamasına tabi olarak, madencilik alanında faaliyet gösteren Kümaş Manyezit Sanayi AŞ üzerinde tek kontrolün RHI Magnesita GmbH tarafından devralınması işlemi için Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.

Kümaş Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş, Madencilik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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