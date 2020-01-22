Rekabet Kurulundan bazı birleşme, muafiyet ve devralma işlemlerine izin - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulundan bazı birleşme, muafiyet ve devralma işlemlerine izin - Son Dakika Ekonomi

Rekabet Kurulundan bazı birleşme, muafiyet ve devralma işlemlerine izin

6 saat önce

Rekabet Kurulu, bazı birleşme, muafiyet ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulundan bazı birleşme, muafiyet ve devralma işlemlerine izin, System.String[]

Rekabet Kurulu, bazı birleşme, muafiyet ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre Kurul, DORAK HIS Otelcilik ve Ticaret AŞ'nin, Dorak Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları Holding AŞ'nin tek kontrolünden, Dorak Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları Holding AŞ ve H.I.S Hotel Holdings Co. LTD'nin ortak kontrolüne geçmesini onayladı.

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. ile İnci Ecza Deposu Ticaret Ltd. Şti. ve Benzol Ecza Deposu İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında ayrı ayrı akdedilen sözleşmelere muafiyet tanınması talebi Kurulca uygun bulundu.

SKC Co., LTD'nin Güney Kore menşeili kimyasal iş kolunun, bir kısım hissesinin Petrochemical Industries Company K.S.C. tarafından devralınması yoluyla Petrochemical Industries Company K.S.C ve SKC Co., LTD'nin ortak kontrolüne geçmesine karar verildi.

Total Quadran S.A.S'ın tek kontrolünde olan JMB Solar Nogara SAS ve Quadran Nogara SAS'ın ortak kontrolünün La Caisse des Dépöts et Consignations tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Turkaş Gıda Hizmet ve İşletmecilik AŞ'nin tek kontrolünün Sofra Yemek Üretim ve Hizmet AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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