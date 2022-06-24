Reklam panoları araçların üzerine devrildi - Son Dakika
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Reklam panoları araçların üzerine devrildi

24.06.2022 15:36

Reklam panoları araçların üzerine devrildiKAYSERİ Kayseri'nin Develi ilçesinde park halindeki araçların üzerine reklam panosu düştü.

Reklam panoları araçların üzerine devrildi

KAYSERİ Kayseri'nin Develi ilçesinde park halindeki araçların üzerine reklam panosu düştü.

Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı İbrahimağa mahallesinde meydana gelen olayda reklam panoları, park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda 3 otomobilde maddi hasar oluştu. Olayın ardından Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Devrilen reklam panolarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Reklam panoları araçların üzerine devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Reklam panoları araçların üzerine devrildi - Son Dakika
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