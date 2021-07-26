'Rekoltedeki yüksek beklenti ayçiçeği yağı fiyatlarını düşürecek' - Son Dakika

GÜNEY ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (GÜNYAĞDER) Başkan Yardımcısı Hasan Abdullah Özkan, ayçiçeği hasadında bu yıl rekor olarak görülen 1,8 milyon ton rekolte beklendiği için ayçiçeği yağı fiyatlarının düşeceğini söyledi.

Çukurova'da tarlalarda bu yılın yağlık ayçiçeği hasadı başladı. Bu sezon hem dünya genelinde ayçiçeği üretiminde rekor hasat beklendiğini belirten GÜNYAĞDER Başkan Yardımcısı Hasan Abdullah Özkan, "Bu yıl 1,8 milyon tonluk üretimle rekor kıracağız. Aynı şekilde dünyada da 59 milyon tonluk rekor üretim beklentisi var. Bu arz artışı ayçiçeği yağı fiyatlarına düşüş olarak yansıyacak. Bu da tüketicinin ayçiçeğine daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak" dedi.

GIDA ENFLASYONUNA OLUMLU ETKİGeçen yıl yaklaşık 1 milyon ton olan Türkiye 'nin yağlık ayçiçeği ithalatının bu yıl 1 milyon 400 bin tona ulaşacağını kaydeden Özkan, bu fiyatlara göre yurt içi yağlık ayçiçeği fiyatlarının ton başına 4 bin 500 ile 5 bin TL aralığında olacağını söyledi.

Kalite ve lojistik maliyetler dikkate alındığında bu rakamların ayçiçeği yağı fiyatlarını düşüreceğini dile getiren Özkan, "Vatandaşlarımız daha uygun maliyetle sofralarında rafine ayçiçeği yağı tüketecek. Diğer taraftan düşen fiyatlar gıda enflasyonuna olumlu yönde katkı sağlayacak" diye konuştu.