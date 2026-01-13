Rektör Al'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
Rektör Al'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

Rektör Al\'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım
13.01.2026 09:43
SAÜ Rektörü Al, 2025 Yılın Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Al, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını tercih eden Al, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini oyladı.

Al, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" ve Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğraflarını seçti.

"Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" ile Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğraflarını oylayan Al, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" ve Seyit Konyalı'nın "Desenli" isimli karelerini tercih etti.

Al, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" ve Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karelerinden yana tercih yaptı.

Rektör Prof. Dr. Al, insanlık tarihinin çeşitli dönemlerinde günlerin güzel olmadığını belirterek, tarihin en büyük cinayetlerinin bu dönemde işlendiğini ve büyük olayların olduğu dönemde yaşandığını söyledi.

Olayları görünür kılmanın önemine değinen Al, "Bu anlamda Anadolu Ajansı tarihi görev ve misyon üstlenmiş durumda. Bu anlamda Anadolu Ajansı çalışanlarını kutluyoruz. Bu fotoğrafları oylamak biraz hüzünlü, acımız tazeleniyor ama şunu gördük; Anadolu Ajansı başarılı şekilde bu acıyı, çekilen ızdırapları, yaşanan sorunları insanlığın görmesi için elinden geleni yapmış ve çok güzel kareler yakalamış." ifadelerini kullandı.

Al, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olması nedeniyle tercih yaparken zorlandığını dile getirerek, Anadolu Ajansının her alanda güzel işler çıkardığını sözlerine ekledi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Rektör Al'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

Rektör Al'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım
