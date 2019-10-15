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Rektör Aydınlı'dan ziyaret

1 saat önce

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Rektör Aydınlı'dan ziyaret, System.String[]

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Rektör Aydınlı, üniversite belediye iş birliğinde düzenlenen etkinlikler ve açılış programı dolayısıyla verdikleri desteklerden ötürü Demirbaş'a ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirbaş, Çubuk Belediyesi'nin çalışmaları hakkında Rektör Aydınlı'ya bilgi verdi.

Üniversitenin ilçeye kazandıracakları ve üniversite-belediye iş birliğinde birçok alanda örnek projeleri önümüzdeki süreçte hayata geçirmek istediklerini belirten Demirbaş, açılış öncesi ve açılışta olduğu gibi YBÜ ile önemli çalışmalara bundan sonra da imza atabileceklerini söyledi.

Başkan Demirbaş'a çalışmalarında başarılar dileyen Rektör Aydınlı da üniversitelerinin Ankara'nın kuzeyinde, tam merkezde olduğunu belirterek, yapacakları çalışmaların bütün bölgeye yansıyacağına inandığını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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