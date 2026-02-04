Rektör Cantürk, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Rektör Cantürk, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Rektör Cantürk, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
04.02.2026 10:16
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Cantürk, AA'nın 2025 fotoğraf yarışmasında oylama yaptı.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cantürk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Cantürk, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafından yana seçim yaptı.

Cantürk, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" fotoğrafına oy verirken, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı" karesini oylayan Cantürk, "Günlük Hayat" kategorisinde tercihini İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafından yana kullandı.

Rektör Cantürk, "Gazze: Açlık" kategorisinin özellikle ilgisini çektiğini belirterek, "Açlıkla ilgili olan, orada insanların bir tas yemek için çırpınışını gösteren fotoğraf çok etkileyiciydi." dedi.

Türk anlayışı ve töresinin, insanı öne çıkaran bir anlayış olduğunu vurgulayan Cantürk, "Dünyanın her yerinde olabilecek mezalimin, toplumsal yok edişin ortadan kalkmasını, insanların öldürülmesinin son bulmasını diliyorum. Bu fotoğraflar da bunu çok net şekilde ortaya koyuyor. Arkadaşlar, kendileriyle ne kadar gurur duysalar az. Biz onlarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Kocaeli Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rektör Cantürk, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Rektör Cantürk, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
