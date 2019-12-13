Rektör Çomaklı, Ankademia Eğitim Kulübünün konuğu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çomaklı, Ankademia Eğitim Kulübünün konuğu oldu - Son Dakika

Rektör Çomaklı, Ankademia Eğitim Kulübünün konuğu oldu

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından faaliyetleri yürütülen Ankademia Eğitim Kulübünün konuğu oldu.

Rektör Çomaklı, Ankademia Eğitim Kulübünün konuğu oldu, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından faaliyetleri yürütülen Ankademia Eğitim Kulübünün konuğu oldu.


İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde, Ankademia Eğitim Kulübü tarafından düzenlenen Bilimsel ve Küresel Sohbet programında kulüp üyeleri ve katılımcılar ile bir araya gelen Prof. Dr. Çomaklı, öğrencilik anılarını ve şimdiye kadar edindiği tecrübeleri öğrenciler ile paylaştı.


Üniversitede yapılan çalışmalar hakkında da bilgi paylaşımında bulunan Rektör Çomaklı, bowling salonu olarak bilinen alanı yenilediklerini ve kısa zamanda öğrenci merkezi olarak hizmete açacaklarını müjdeledi. Birçok aktivitenin bir arada yapılabilmesine imkan tanıyacak öğrenci merkezinin modern bir yaşam alanı olduğunu vurgulayan Çomaklı, öğrencilerin mesleki bilgi birikimlerinin yanı sıra sosyo-kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri için çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu bağlamda yakın zamanda; içerisinde fitness salonu, yüzme havuzu, SPA alanı, sporcu performans ölçüm değerlendirme ve rehabilitasyon merkezi bulunan Spor Merkezini hizmete açtıklarını belirtti.


Yapılan her çalışmanın ya da üretilen her projenin, öğrencilerin geleceğine katkı sağlaması hedeflenerek yapıldığını ifade eden Rektör Çomaklı, öğrencilerin kendilerine ailelerinin emaneti olduğunu, dertlerini kendilerine dert edindiklerini, Rektörlük kapısının bütün öğrencilere açık olduğunu dile getirdi.


Söyleşinin ardından öğrencilerin sorularına cevap veren Rektör Çomaklı, yaşanılan çeşitli sıkıntıların da giderilmesi hususunda gereğinin yapılacağını söyledi. Toplantı sonunda öğrenciler, yaptığı sıcak ve samimi sohbetinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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