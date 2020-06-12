Rektör Coşkun, Akit TV canlı yayınına katıldı - Son Dakika

Rektör Coşkun, Akit TV canlı yayınına katıldı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Akit TV'de yayınlanan "Akşama Doğru" programına konuk oldu.

Rektör Coşkun, Akit TV canlı yayınına katıldı, System.String[]

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Akit TV'de yayınlanan "Akşama Doğru" programına konuk oldu.


Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Akit TV'de canlı olarak yayınlanan ve moderatörlüğünü Feridun Erdoğral'ın yaptığı "Akşama Doğru" programına, uzaktan bağlantı yöntemi ile katılarak; Bayburt Üniversitesinde pandemi sürecine dair alınan tedbirler, uzaktan öğretim faaliyetleri ile öğrenci ve öğretim elemanlarına sağlanan destekler, yeni normalleşme sürecinde Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesinin bu süreçteki bilimsel çalışmaları hakkında bilgiler verdi.


Bayburt Üniversitesi hakkında kısa bir bilgilendirme yapan Rektör Coşkun; 2008 yılında kurulan Bayburt Üniversitesinin, akademik ve fiziki anlamda her geçen yıl büyüdüğüne ve gelişmeye devam ettiğine değindi.


Pandemi sürecinde Bayburt Üniversitesinde alınan ve uygulanan tedbirler ile çalışmalardan bahseden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; Bayburt Üniversitesinin, pandemi sürecine yönelik bütün tedbirleri hızlı ve titizlikle uygulaması, sağlam ve gelişmiş alt yapısı sayesinde, yaklaşık 14 bin öğrenci ve 420 akademik personel ile bir hafta içerisinde uzaktan eğitimlere başladıklarını ve pandemi döneminde öğretim sürecini, alınan tedbirlerle birlikte, başarılı bir şekilde yürüttüklerini vurguladı.


Rektör Coşkun, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için uzaktan eğitim aşamasında yapılan dönem sınavlarında; çevrim içi dijital imkanlarla birlikte ödev, proje, görüntülü sınav ve kısa sınav gibi alternatif yöntemler uygulayarak, gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. Bayburt Üniversitesinin her konuda yeterli alt yapıya sahip olduğunun altını çizen Rektör Coşkun, bu sayede yeni normalleşmelere de hızlı uyum sağlandığını; önümüzdeki dönemde de daha sağlıklı ve daha verimli çalışmalar için gerekli hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi.


Bayburt Üniversitesinin teknolojik ve dijital alt yapısının güçlü olmasının; kapalı alanlarının, dersliklerinin, sosyal yaşam alanlarının geniş ve ferah olması; külliyelerde dinlenme ve rekreatif alanların sık yer alması gibi fiziki imkanların Bayburt Üniversitesi için büyük avantaj sağladığına değinen Rektör Coşkun; öğrencilerin gönül rahatlığı ile Bayburt Üniversitesini tercih edebileceklerini de sözlerine ekledi. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Rektör, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 11:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Coşkun, Akit TV canlı yayınına katıldı - Son Dakika

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? "Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
17:44
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu         
17:17
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı         
17:09
İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim         
17:06
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek         
17:04
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek         
17:03
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak         
16:54
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti         
16:52
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor         
16:44
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı         
16:32
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı         
16:28
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak         
16:25
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı         
16:23
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak         
16:23
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı         
16:20
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı 12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı         
16:16
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı         
16:14
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor         
16:09
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı         
15:56
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı         
15:55
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor         
15:44
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı         
15:40
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi 1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi         
15:39
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı         
15:35
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı         
15:35
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı         
15:18
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu         
15:14
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan "Bana yaklaşmayın" paylaşımı         
15:14
Bilim Kurulu Üyesi, Bilim Kurulu Üyesi, "Sıcaklar virüsü engellemiyor" deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi         
15:14
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 18:05:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Coşkun, Akit TV canlı yayınına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]