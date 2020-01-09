Rektör Karacoşkun'dan Gazeteciler Günü kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Karacoşkun'dan Gazeteciler Günü kutlaması - Son Dakika

Rektör Karacoşkun'dan Gazeteciler Günü kutlaması

16 dakika önce

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Kilis 7 Aralık Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü ziyaret ederek personelin gazeteciler gününü kutladı.

Rektör Karacoşkun'dan Gazeteciler Günü kutlaması, System.String[]

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Kilis 7 Aralık Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü ziyaret ederek personelin gazeteciler gününü kutladı.


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Fatih Kanter, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler personelinin de bulunduğu ziyarette Rektör Karacoşkun, personeli özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Karacoşkun, basın camiasında çalışanların, taşıdıkları mesleki sorumluluklarından dolayı icra ettikleri bu mesleğin önemini vurgulayarak, gazetecilik ve muhabirlikte objektif, güvenilir, araştırmacı ve sorgulayıcılığın en önemli kriterler olduğunu söyledi. Karacoşkun, haber yazımından fotoğraf ve video çekimine, grafik tasarımdan tanıtım çalışmalarına, yayıncılıktan basım ve matbaacılık işlerine kadar bir çok alanda elde edilen deneyimlerin bu meslekte başarının yakalanmasında rol oynayan başlıca faktörlerden olduğunu belirterek sistemli, disiplinli ve takım çalışmasıyla başarıya ulaşmanın çok daha kolay olacağını belirtti. - KİLİS

Halkla İlişkiler, Gazeteciler Günü, Mustafa Doğan, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler
Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin

Son Dakika Haberleri
17:22 Başkan Rasim Arı'dan Niğde'ye tatlı ziyaret - Son Dakika
17:21 Adil Öksüz'ü sakladıkları iddia edilen sanıklar hakim karşısında (1) - Son Dakika
17:21 Elazığ atatürk'ün 'yaşasın asker çocuğu' dediği fatma topal, yaşamını yitirdi - Son Dakika
17:20 ADİL ÖKSÜZ'Ü SAKLADIKLARI İDDİA EDİLEN SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA (1) - Son Dakika
17:20 ATATÜRK'ÜN 'YAŞASIN ASKER ÇOCUĞU' DEDİĞİ FATMA TOPAL, YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
16:29 KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Son Dakika
16:22 Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 17:23:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Karacoşkun'dan Gazeteciler Günü kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]