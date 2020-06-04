Rektör Karakaya, öğretmenlerle bir araya geldi - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, uzaktan bağlantı ile düzenlenen "Pandemi Günlerinde Eğitim" konulu seminerinde öğretmenlerle bir araya geldi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Mill Eğitim Müdürlüğünün öğretmenlere yönelik düzenlediği seminerde Rektör Karakaya, uzaktan eğitimle ilgili görüş ve düşüncelerini paylaştı.

Tüm dünyayı etkisine alan pandemi döneminin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karakaya, bu dönemde de en önemli konunun eğitim olduğunu vurguladı.

Üniversiteler ile milli eğitim müdürlüğü iş birliğinin böyle bir dönemde önemli olduğuna işaret eden Karakaya, "Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi, tüm evrene de bir mesajdır. Pandeminin insanlığa verdiği mesajı millet olarak çok iyi algılamamız ve bu yönde çalışmalar yürütmemiz gerekir. İlimizin tüm dinamikleri ile pandemi döneminde de iletişimimizi devam ettiriyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz de Vatan Karakaya'ya teşekkür ederek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Kırşehir'in gelişmesine önemli katkılar sunduklarını belirtti.