Son Dakika Haberleri: Rektör Polat Yenice heyetine yeni bölümler için umut verdi
Son Dakika Güncel Rektör Polat Yenice heyetine yeni bölümler için umut verdi - Son Dakika

Rektör Polat Yenice heyetine yeni bölümler için umut verdi

7 saat önce

Yenice Platformu ve Yenice Yüksekokul Derneği Yöneticileri, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.

Rektör Polat Yenice heyetine yeni bölümler için umut verdi, System.String[]

Yenice Platformu ve Yenice Yüksekokul Derneği Yöneticileri, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.


Ziyarette Yenice Yüksekokul Derneği Başkanı Mücahit Toprak, Dernek Başkan Vekili Ergün Özgün, Dernek Yöneticileri Mehmet Temel Derebaşı ve Aşkın Uzunkara, Yenice Platformu Yöneticileri Sedat Çakıl, Mehmet Turgut, Muzaffer Şık, Fahri Elieyioğlu, Cemal Karakaş, Tuncay Arslan, Naim Emdi ve Dilek Kocabaş, Yurt Sahibi - İşadamı Ertan Mısırlı ve Mustafa Ayan bulundular. Yüksekokul Derneği Başkanı Mücahit Toprak, HES konusundaki gelişmeleri anlatarak, Yüksekokula yeni bölümler kurulması konusunda Rektör Polat'dan yardım ve destek istedi. Heyet üyelerinin sorusu üzerine Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, " Yenice'de güzel bir binamız var. Fakat, tüm ülkede olduğu gibi yüksekokulların kontenjanları doldurma sorunu var. Biz bir iki bölüm açılması için YÖK'e teklif getireceğiz. İnşallah başarırız " dedi.


Ziyaret sonunda Yenice Platformu ve Yüksekokul Derneği Yöneticileri, Karabük Üniversitesi Senatosunu Yenice'ye davet ettiler. - KARABÜK

Refik Polat, Karabük, Rektör, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydınlatma direğinin altına konulan klozet, kenti karıştırdı
Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney'de karşılık bulmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:32:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Polat Yenice heyetine yeni bölümler için umut verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]