Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun'un İlçe Ziyaretleri
1 saat önce
Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Şebinkarahisar ve Alucra'da bulunan fakülte ve meslek yüksekokulları ziyaret etti.
Giresun Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Şebinkarahisar
ve Alucra
'da bulunan fakülte ve meslek yüksekokulları ziyaret etti.
Coşkun, okullarda incelemelerde bulundu, idari ve akademik personelle bir araya geldi.
Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda düzenlenen etkinlikte konuşan Coşkun, yeni akademik yılda üç ilçede daha akademik birimlere öğrenci kabul edileceğini belirterek, 2019 itibarıyla Giresun'un tüm ilçelerinde üniversitenin birimlerinin faaliyette olacağını belirtti.
Akademik ve idari birimleri ziyaret ederek sorunlar ile önerileri yerinde tespit ettiklerini vurgulayan Coşkun, "Hiçbir akademik birimimizde çözülemeyecek problem yok. Ufak tefek problemler olur. Birçok arkadaşımız önerilerde bulundu, onları rapor ettik. Hayata geçirilmesi için talimatlarımızı verdik." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:57 Kaynak: AA
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