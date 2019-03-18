Rektör Prof.dr Coşkun: "Çanakkale Zaferi, Tarihin Akışına Yön Veren Bir Millet Geleneğinin...

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı olması sebebiyle Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Selçuk Coşkun kutlama mesajı yayımladı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı olması sebebiyle Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Selçuk Coşkun kutlama mesajı yayımladı.



Çanakkale, asırlarca canlılığını koruyan ölümsüz bir ruhun tecellisi olduğunu belirten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Selçuk Coşkun, "Çanakkale Zaferi, tarihin akışına yön veren bir millet geleneğinin simgesidir Düşmanın demir zırhlılarını darboğaz eden bu gelenek, emperyalizme karşı birliğin ve inancın galip geleceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Bu ruh, ihtiyaç hissedilen her durum ve şartta milletin mukadderatını tayin etmiştir. Batı menşeili sentetik problemlerin yeniden kendini hissettirdiği bugünün şartlarında, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da yaşayan Millet Ruhunu hatırlamak gerekir. Bu vesileyle, 18 Mart Çanakkale Zaferimizi en kalbi duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

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