Rektör Şahin: "Aksaray, pek çok bakımdan özel bir şehir"
1 saat önce
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray'ın pek çok bakımdan Türkiye'nin en özel şehirlerinden birisi olduğunu ve şehrin tüm potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarma konusunda yapılacak çalışmalara destek vermeye gayret ettiklerini söyledi.
Aksaray Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:06 Kaynak: İHA
(ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin
, Aksaray'ın pek çok bakımdan Türkiye
'nin en özel şehirlerinden birisi olduğunu ve şehrin tüm potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarma konusunda yapılacak çalışmalara destek vermeye gayret ettiklerini söyledi.
İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Mehmet Tüzün, Rektör Şahin'i ziyaret ederek, yeni görev döneminde başarılar diledi. Şehirdeki tüm kurum ve kuruluşlarla, toplum menfaatine pek çok ortak çalışma yaptıklarını ve bunları daha da geliştirmek arzusunda olduklarını kaydeden Prof. Şahin, Mehmet Tüzün'e ziyareti münasebetiyle teşekkür etti. - AKSARAY
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