Son Dakika Haberleri: Rektör Şahin'den yabancı öğrenci vurgusu
Son Dakika Güncel Rektör Şahin'den yabancı öğrenci vurgusu

Rektör Şahin'den yabancı öğrenci vurgusu

6 saat önce

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, iş adamları ile bir araya geldiği toplantıda üniversitede 40'ın üzerinde ülkeden bin 250 öğrenci ve öğretim üyesi olduğunu belirterek, "Sizlerde bu öğrencilerimizle şartlarınız doğrultusunda işbirliği yaparak yardımcı olun" dedi.

Rektör Şahin'den yabancı öğrenci vurgusu, System.String[]

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, iş adamları ile bir araya geldiği toplantıda üniversitede 40'ın üzerinde ülkeden bin 250 öğrenci ve öğretim üyesi olduğunu belirterek, "Sizlerde bu öğrencilerimizle şartlarınız doğrultusunda işbirliği yaparak yardımcı olun" dedi.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokatlı sanayici ve iş adamları ile sosyal tesiste bir araya geldi. Üniversite ile sanayi işbirliğinin olmazsa olmazları olduğunu belirten Rektör Şahin, "Üniversitemizde her alanda yetişmiş elemanlarımız var. Teknoparkımız var. Bu yetişmiş elemanlarımızı sanayicilerimizle bir araya getirmek en çok istediğimiz şeydir. Bunun iki yönü vardır. Bir tanesi üniversitemize gelerek yetişmiş elemanlarımızla bir araya gelmeniz. Teknoparkımızla görüşün. Oradaki hocalarımız sizleri gerekli yerlerle görüştürsünler. Bizim kapılarımız siz sanayicilerimize iş adamlarımıza kapımız her zaman açıktır. Biz hocalarımızın sizinle işbirliği yapmasında bir kısıtlamamız yok. Bize sormadan yasal olarak açıklama yapma hakkını bile veriyoruz" dedi.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 40 üzerinde ülkeden bin 250 öğrenci ve öğretim üyesi olduğuna dikkat çeken Rektör Şahin, iş adamlarına tavsiyelerde bulunarak, "Her dili konuşabilecek öğrenci ve akademisyenlerimiz var. Bizim dünyanın her yerine ulaşma ve güvenilir insanlara ulaşma imkanımız var. Dünyanın her yerine gidiyoruz. Sizlerde gelin bizimle iştirak edin. Sizlere her türlü yabancı dil imkanı sağlayabiliriz. Gelin bizden destek isteyin her türlü şartları biz size sunalım. Tokat sokaklarındaki yabancı öğrencilerimizi hepiniz görüyorsunuz. Bu öğrenciler şehrimize çok güzel bir renk getirdi. Sizlerde bu öğrencilerimizle şartlarınız doğrultusunda işbirliği yaparak yardımcı olun. Bu çocuklar sizleri Tokat ötesine, Türkiye ötesine götürür. Bu öğrencilerimiz Tokat'a inanılmaz gelir bırakmaktadır. Öğrencilerimizi kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırmakta hiçbir sıkıntı yok. 35 bin öğrencinin Tokat'ta olması son derece önemli. Öğrencilerimize temas edelim. Bu öğrencilerimiz kendi memleketlerinde Tokat'ta şu iş adamıyla görüştük. Şunları yaptılar diyecektir. Buda hem sizler için hem de bizler için son derece önemlidir. Bizim yurt dışı seyahatlerimizde numune ürün göndermek isterseniz yardımcıda olabiliriz" diye konuştu.


Toplantı sonrasında Tokatlı sanayici ve iş adamları fikir ve önerilerini Rektör Şahin ile paylaştı. - TOKAT

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gaziosmanpaşa, Rektör, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağına kurşun yağdırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı İnsanlıktan utandıran görüntüler! Zihinsel engelli öğrenci, öğretmeni tarafından darp edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:58:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Şahin'den yabancı öğrenci vurgusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]