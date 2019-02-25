Son Dakika Haberleri: Rektör Şahin Ortaokul Öğrencisinin Talebini Boş Çevirmedi

Rektör Şahin Ortaokul Öğrencisinin Talebini Boş Çevirmedi

1 saat önce

Ortaokul öğrencisinin gönderdiği yardım talebi mektubuna Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin'den destek geldi.

Rektör Şahin Ortaokul Öğrencisinin Talebini Boş Çevirmedi, System.String[]
Ortaokul öğrencisinin gönderdiği yardım talebi mektubuna Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin'den destek geldi.

2017 yılında eğitim gördüğü okulun forma ve spor malzemeleri eksiklerini mektupla Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin'den talep eden ve bu talebi Rektör Şahin tarafından karşılanan, Eskil Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencisi Fevzi Altan, rektörle birlikte iki yıl önce çekindiği fotoğrafı hediye etti.

Rektör Şahin'i makamında ziyaret ederek duyarlılığından dolayı mutluluğunu ifade eden 8. Sınıf öğrencisi Fevzi Altan, "Rektör amca tevazu, samimiyeti ve içtenliği ile beni ve arkadaşlarımı çok sevindirdi. Rektörümüzün jestini unutmadığımızı belirtmek istedik." dedi.

Rektör Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrenciye derslerinde başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:41 Kaynak: AA

Eskil, Aksaray Üniversitesi, Yusuf Şahin, Rektör, Eğitim
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