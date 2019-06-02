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Rektör Turgut Başkan Kılınç ile bir araya geldi

13 dakika önce

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ziyarette bulundu.

Rektör Turgut Başkan Kılınç ile bir araya geldi, System.String[]
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ziyarette bulundu.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut, daha önce kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Turgut'a yeni görevinde başarılar dileyen Belediye Başkanı Kılınç, el birliğiyle Adıyaman'ı hak ettiği yerlere getireceklerine inandığını söyledi.

ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise desteklerinden dolayı Başkan Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:13 Kaynak: İHA
Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi, Mehmet Turgut, Adıyaman, Güncel
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