Rektörlerden Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

Konya'daki üniversitelerin rektörleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektörler, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı Adalet" fotoğraflarını seçti.

Zorlu, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" ve Özgün Tiran'ın "Yeşilin Sonu" karelerine oy verdi.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik de "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Stuart Brock'ın "Yasaya karşı", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karesine oy veren Çelik, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını tercih etti.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ise "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" karelerini oyladı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.