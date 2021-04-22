Renault Grubu'nun dünya geneli satışları yüzde 1,1 arttı - Son Dakika

Renault Grubu'nun dünya geneli satışları yüzde 1,1 arttı

22.04.2021 17:01
Renault Grubu'nun dünya geneli satışları yüzde 1,1 arttı, System.String[]

Renault Grubu'nun satışları ilk çeyrekte dünya genelinde yüzde 1,1 artış göstererek 665 bin 38 adet seviyesinde gerçekleşti.

Renault Grubu'nun satışları ilk çeyrekte dünya genelinde yüzde 1,1 artış göstererek 665 bin 38 adet seviyesinde gerçekleşti.

Renault Grubu, 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, salgının etkisinin sürdüğü bir dönemde Grup, yılın ilk 3 aylık döneminde, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 artışla 665 bin 38 adet araç satışı gerçekleştirdi. 6 puanın üzerindeki fiyat etkisiyle gerçekleştirilen yıl başlangıcı, grubun karlılık odaklı ticari politikasının olumlu yönünü doğrular nitelikte oldu. Ayrıca Grup, en karlı satış kanalları üzerinden ilerlemeye devam ediyor.

Açıklamaya göre, Grup cirosu 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 1,1 azalışla 10 milyar avro oldu. Avtovaz dışında otomotiv faaliyet karı 8,6 milyar avro ile stabil kaldı. Bu çeyrekte öne çıkan gelişme "Renaulution" strateji planının yeni ticari politikası sayesinde 6 puandan fazla artış gösteren fiyat etkisi oldu.

Renault markası

Grubun Renault markası, 2021'in ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 artışla 433 bin 662 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Renault'nun Avrupa'daki piyasa payı, hafif ticari araç pazarının sağladığı güçlü ivmenin desteğiyle yüzde 3,9 büyüme gösterdi. Bu bağlamda, Renault markalı araç satışları yüzde 2,7 artış göstererek 250 bin 163 adede ulaştı.

Renault markası 2021'in ilk çeyreğinde 42 951 adet elektrikli ve hibrit araç sattı. İkinci çeyrekten itibaren Renault, üç yeni E-TECH hibrit ve plug-in hibrit araç modelini piyasaya sürecek.

Avrupa binek araç pazarında, elektrikli ve elektrik destekli Renault modelleri, araç tescillerinin yüzde 23'ünü oluşturdu. Twingo E-TECH Electric modelinin lansmanının ardından Renault markası, ikinci çeyrekte ürün gamını yeni Arkana E-TECH hibrit, Yeni Captur E-TECH hibrit ve Yeni Mégane hatchback E-TECH plug-in hibrit modelleriyle genişletmeye devam ediyor.

Renault, Avrupa dışındaki bölgelerde en karlı segmentlere yoğunlaşıyor. Marka, Hindistan'da hızla büyüyen kompakt SUV segmenti için yeni Kiger modelini başarıyla piyasaya sürerken, Rusya'da mart ayından bu yana satışta olan yeni Duster, çeşitli versiyonlarıyla piyasaya güçlü bir giriş yaptı.

Dacia ve Lada markaları

Dacia markası ise yeni Sandero'nun başarılı lansmanı ve Duster'ın yüksek satış performansıyla 121 bin 231 adet satış gerçekleştirdi. Şimdiden verilen ön sipariş sayısına bakıldığında, yüzde 100 elektrikli yeni Dacia Spring başarının sinyallerini veriyor.

Dacia'nın ilk elektrikli aracı yeni Dacia Spring şimdiden neredeyse 10 bine yakın ön sipariş aldı.

Lada markası da Rusya yerli pazarında, Granta ve Vesta modellerinin desteği ve NIVA Travel modelinin satışa sunulmasıyla 90 bin 472 adetle iyi bir performans sergiledi.

İş birimlerine göre ilk çeyrek ciroları

Açıklamaya göre, 2021 ilk çeyreğinde Grup cirosu yüzde 1,1 azaldı ve 10 milyar avro oldu.

Renault'nun bir diğer markası Avtovaz cirosu hariç olmak üzere otomotiv cirosu yüzde 0,3 daralmayla 8 milyar 566 milyon avro olarak kayıtlara geçti. Hacmin olumsuz etkisinin büyük bölümünü açıklayan stoklardaki değişime ek olarak, ciro negatif döviz kurundan etkilendi.

Güçlü pozitif fiyat etkisi, "Renaulution" strateji planı kapsamında uygulanan yeni ticari politikayı doğrular nitelikte oldu. Zoe, Twingo E-TECH Electric ve ticari araç talebinin yarattığı ivme, pozitif ürün karmasına +2,4 puanlık katkı sağladı.

Avrovaz'ın Grup cirosuna katkısı eksi 2,3 düşüşle 685 milyon avro olarak gerçekleşti. Grubun mobilite hizmetleri, 2020'nin ilk çeyreğindeki 6 milyon avroya kıyasla bu yılın ilk çeyreğinde 5 milyon avro katkıda bulundu.

Satış finansmanı ise bu çeyrekte 759 milyon avro ciro elde etti ve ağ faaliyetindeki düşüş ve 24 milyon avroluk negatif kur etkisi nedeniyle 2020'ye göre yüzde 8,2 düşüş kaydetti. Yeni finansman sözleşmelerinin sayısı yüzde 10,9 düşüş gösterdi. Ortalama performans gösteren varlıklar, Mart 2021 sonu itibarıyla 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla yüzde 6,9 düşüş göstererek 45,9 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı mart ayı sonunda 661 bin adet olan stoklar, 31 Mart 2021 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre (bağımsız satış ağı dahil olmak üzere) yüzde 26 gerileyerek 487 bin adet oldu.

Öte yandan Türkiye, ilk 3 aylık dönemde, Renault Grubu'nun en çok araç sattığı pazarlar arasında 7'nci sıradaki konumunu korudu.

Türkiye, Renault, Dacia, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Renault Grubu'nun dünya geneli satışları yüzde 1,1 arttı - Son Dakika


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