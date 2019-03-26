Son Dakika Haberleri: Resim ve Kaligrafi Sergisi Açıldı

Resim ve Kaligrafi Sergisi Açıldı

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gazeteci-ressam Etem Çalışkan tarafından hazırlanan resim ve kaligrafi sergisi, Gaziantep Sanat Merkezi'nde açıldı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gazeteci-ressam Etem Çalışkan tarafından hazırlanan resim ve kaligrafi sergisi, Gaziantep Sanat Merkezi'nde açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gazeteci-ressam Etem Çalışkan tarafından hazırlanan resim ve kaligrafi sergisi, Gaziantep Sanat Merkezi'nde açıldı. Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Latif Karadağ, "5 yıllık Fatma Şahin döneminde birçok çalışma yapıldı, ancak içerisinde bulunduğumuz Gaziantep Sanat Merkezi, en nitelikli, en saygıdeğer çalışma oldu. Bu mekanı biz aldığımızda çatısı çökmüş, içi su dolu bir mekandı tamamen elden geçirildi. Burası, beş antik kenti bünyesinde barındıran Antep'e, çok yakışan bir sanat merkezi haline geldi. Tepeden tırnağa yenilendi, merkezde sürekli yaşayan sanatsal etkinlikler düzenleniyor. Nitelikli, ülke çapında büyük etkinlikler, büyük sergilerimiz devam ediyor, bugün de Resim ve Kaligrafi Sergisi'ni açıyoruz. Bu sergi, 2014-2019 yılları arasında büyükşehir belediye başkanlığı görevini yürüten Fatma Şahin'in son sergisi olacak ama pazartesi günü başlayacak yeni dönemle birlikte yine nitelikli sanatsal etkinliklere bu mekan, ev sahipliği yapacak" dedi.

Gazeteci-ressam Etem Çalışkan da serginin açılmasında desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Karadağ ve beraberindekiler, sergiyi gezdi. 91 yaşındaki Çalışkan'ın 91 çalışmasının sergileneceği sergi, 8 Nisan 2019 Pazartesi Günü'ne kadar sanatseverlere açık tutulacak. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:30 Kaynak: İHA

Etem Çalışkan, Gaziantep, Yaşam
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