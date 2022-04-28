RESTORAN İLE EVE GİREN AYILAR, EŞYALARI PARÇALADI - Son Dakika
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RESTORAN İLE EVE GİREN AYILAR, EŞYALARI PARÇALADI

28.04.2022 12:15

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yiyecek bulamayan ayılar, indikleri yaylada bir ev ile restorana girerek eşyaları pençe ve dişleriyle parçaladı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yiyecek bulamayan ayılar, indikleri yaylada bir ev ile restorana girerek eşyaları pençe ve dişleriyle parçaladı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan ayılar, Badara Yaylası'na indi. Fatma Keskin'e ait restoran ile eve giren ayılar, pençe ve dişleri ile eşyaları parçaladı. Evi ile restoranındaki hasarı yaylaya geldiğinde fark eden Keskin, Kileri mahvetmişler, manzara karşısında şok olduk. İş yerimi yeni yaptırmıştım. Çok üzgünüm dedi.

RESTORAN İLE EVE GİREN AYILAR, EŞYALARI PARÇALADI
RESTORAN İLE EVE GİREN AYILAR, EŞYALARI PARÇALADI
RESTORAN İLE EVE GİREN AYILAR, EŞYALARI PARÇALADI
RESTORAN İLE EVE GİREN AYILAR, EŞYALARI PARÇALADI

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Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları işletmelere zarar verdi Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları işletmelere zarar verdi

Çamlıhemşin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RESTORAN İLE EVE GİREN AYILAR, EŞYALARI PARÇALADI - Son Dakika


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