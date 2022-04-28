RESTORAN İLE EVE GİREN AYILAR, EŞYALARI PARÇALADI - Son Dakika

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yiyecek bulamayan ayılar, indikleri yaylada bir ev ile restorana girerek eşyaları pençe ve dişleriyle parçaladı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan ayılar, Badara Yaylası'na indi. Fatma Keskin'e ait restoran ile eve giren ayılar, pençe ve dişleri ile eşyaları parçaladı. Evi ile restoranındaki hasarı yaylaya geldiğinde fark eden Keskin, Kileri mahvetmişler, manzara karşısında şok olduk. İş yerimi yeni yaptırmıştım. Çok üzgünüm dedi.