Son Dakika Haberleri: Restoranda Doğal Gaz Patlaması İş Yeri Sahibini Hastanelik Etti

Restoranda Doğal Gaz Patlaması İş Yeri Sahibini Hastanelik Etti

1 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir restoranın mutfak kısmında meydana gelen doğal gaz patlamasında iş yeri sahibi yaralandı.

Restoranda Doğal Gaz Patlaması İş Yeri Sahibini Hastanelik Etti, System.String[]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir restoranın mutfak kısmında meydana gelen doğal gaz patlamasında iş yeri sahibi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aykut C. (24) isimli bir vatandaşa ait lahmacun salonunun mutfak kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada yaralanan iş yeri sahibi Aykut C., koşarak dışarı çıktı.

Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Aykut C. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Aykut C. tedavi altına alınırken, ekipler tarafından olay yerinde güvenlik önlemi alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:36 Kaynak: İHA

Karamürsel, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bulut Bilişim, Üç Yılda 130 Bin Kişiye Yeni İş Fırsatları Yaratacak Uyuşturucu Satıcıları, Filmleri Aratmayan Operasyonla Yakalandı

Kamuda E-fatura Dönemi Başlıyor Avrupa'ya Mülteci Alınacağı Yalanı Binlerce Suriyeliyi Derneğin Kapısına Yığdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:13:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Restoranda Doğal Gaz Patlaması İş Yeri Sahibini Hastanelik Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]