Restorasyonu tamamlandı! Sultanahmet Camii, kılınan cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı - Son Dakika
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Restorasyonu tamamlandı! Sultanahmet Camii, kılınan cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı

21.04.2023 15:11

5 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona gelinen Sultanahmet Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla yeniden ibadete açıldı. Cemaatiyle yeniden buluşan caminin avlusu tıklım tıklım oldu.

Bugüne kadar 5 kez restorasyon gören Sultanahmet Camii'nde, 2018'de Vakıflar Genel Müdürlüğünce 6'ncı restorasyon başlatılmıştı. "Sultanahmet Camisi Koruma ve Restorasyon Çalışmaları" projesi tamamlandı ve cami bugün cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı.

"İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞADIK"

Sultanahmet Camii'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bu emaneti inşallah daha asırlar boyunca yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak bir restorasyon gerçekleştirdik. Ne mutlu bize ki böyle güzel bir günde restorasyonu bitirdik. Cumaya denk gelişiyle de iki bayramı bir arada yaşadık.

Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii yeniden ibadete açıldı

"İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ SEMBOLLERİNDEN BİRİ"

Bugün cuma namazımızda restorasyonu bitmesi ve yeniden hizmete başlaması vesilesiyle burada kıldık. Bu güzel çalışmada emeği geçenleri başta bakanım olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Sultanahmet İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir. Hatta ilkidir. Burası sadece cami değildir, medresesi hamamı çeşmesi ve pek çok birimiyle külliyedir."

Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii yeniden ibadete açıldı

MİMAR SİNAN'IN TALEBESİ İNŞA ETTİ

Türk-İslam medeniyetinin en zarif eserlerinden, kente mührünü vuran Sultanahmet Camii, Mimar Sinan'ın talebesi Sedefkar Mehmed Ağa'ya, Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. padişahı Sultan 1. Ahmed Han tarafından inşa ettirildi. İstanbul'un 7 tepesinden 2'ncisi üzerinde 1609'da yapımına başlanan ve inşaatı 7 yıl 5 ay 6 günde tamamlanan cami, 9 Haziran 1617'de ibadete açıldı.

Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii yeniden ibadete açıldı

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDE

"Klasik dönemin son büyük camisi" olarak nitelendirilen Sultanahmet Camisi'nin külliyesi, medreseler, hünkar kasrı, arasta, dükkanlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalar içerecek şekilde inşa edilirken bazı yapıların bugüne ulaşamadığı biliniyor. Sultanahmet Camii, 1985'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.

Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii yeniden ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii yeniden ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii yeniden ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii yeniden ibadete açıldı
YORUMLAR (1)
  • Erdinç Uzuner: Reis attığın adımlara dikkat et,rakip pusuda kurt gibi bekliyor, adamların masası yoğurt misali, ya tutarsa. Cevap Yaz 23 15 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Restorasyonu tamamlandı! Sultanahmet Camii, kılınan cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı - Son Dakika
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