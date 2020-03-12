Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 asker şehit (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 asker şehit (2) - Son Dakika

Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 asker şehit (2)

6 saat önce

ŞEHİT TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDIResulayn'da pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesi İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde tören düzenlendi.

Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 asker şehit (2), System.String[]

ŞEHİT TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Resulayn'da pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesi İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı. İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından okunan duanın ardından şehit Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesi karayoluyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderildi.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:04 Kaynak: DHA
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