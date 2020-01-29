HSBC'nin Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağı iddia edildi - Son Dakika
BBC
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HSBC'nin Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağı iddia edildi

6 saat önce

İngiliz Haber Ajansı Reuters, İngiltere merkezli banka HSBC'nin Türkiye'den çıkmayı düşündüğünü iddia etti.

Reuters, İngiltere merkezli banka HSBC'nin Türkiye'den çıkmayı düşündüğünü iddia etti. Ajans, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, bu fikrin, bankanın yeni yöneticisi Noel Quinn tarafından tasarruf önlemleri kapsamında incelendiğini aktardı.

GLOBAL ÇAPTA KÜÇÜLMEYE GİDECEKLER

Reuters, HSBC'nin tasarruf için diğer ülkelerde de küçülmeye veya satışlara gidebileceğini, bu ülkeler arasında Ermenistan, Yunanistan ve Umman olduğunu belirtti. Banka konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

TÜRKİYE'DEN ÇEKİLME KARARI ALIP VAZGEÇMİŞLERDİ

HSBC, 2015'te Türkiye'de bankacılık faaliyetlerine son verme kararı almış, Şubat 2016'da ise bu karardan vazgeçmişti.

Şirketin fikir değiştirme gerekçesi olarak "Satış için alınan tekliflerin hiç birinin hissedarların çıkarına uygun olmaması" gösterilmişti.

Banka bu kararın ardından bir yıla yakın sürede 102 şubesini kapatarak şube sayısını 89'a düşürmüştü.

1990'DAN BERİ TÜRKİYE'DE FAALİYETTE

HSBC Türkiye'ye 1990'da girmiş ve Midland Bank A.Ş. adlı şirketi kurarak Türkiye'de faaliyet gösteren ilk İngiltere merkezli banka olmuştu.

Şirket daha sonra 2001 krizinde batan Demirbank'ı satın alarak ismini HSBC olarak değiştirmişti.

HSBC'nin Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağı iddia edildi
İngiltere, Reuters, Türkiye, Banka, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:55 
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