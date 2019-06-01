Son Dakika Haberleri: Reyes, futbol dünyasını yasa boğdu
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Reyes, futbol dünyasını yasa boğdu

1 saat önce

İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi futbol dünyasını yasa boğdu.

Reyes, futbol dünyasını yasa boğdu, System.String[]
İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi futbol dünyasını yasa boğdu.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) yanı sıra forma giydiği takımlardan Arsenal ile Atletico Madrid, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaştı.
UEFA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "UEFA'daki herkes şokta ve büyük üzüntü içinde. 5 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Reyes, futbol dünyası tarafından çok özlenecek. Bu zor dönemde ailesi ve arkadaşlarının yanındayız." ifadeleri kullanıldı.
Reyes'in 2003-04 sezonunda namağlup Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı Arsenal, sosyal medya hesabından, "Arsenal'daki herkes eski futbolcumuz Reyes'in trafik kazasında ölmesinin ardından yıkılmış durumda. Huzur içinde uyu Jose." paylaşımını yaptı.
Kariyerinde 2010 ve 2012 yıllarında UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Atletico Madrid Kulübünün açıklamasında, "Atletico Madrid yasta. Eski futbolcumuz Reyes hayatını kaybetti. Daima kalbimizde olacaksın. Huzur içinde yat." denildi.
Chelsea, Liverpool, Milan, Manchester City, Barcelona, Bayern Münih'in de aralarında yer aldığı çok sayıda kulübün yanı sıra futbolcular da üzüntülerini sosyal medya aracılığıyla paylaştı.
Kariyerinde Arsenal ve Real Madrid ile lig şampiyonluğu yaşayan Reyes, Atletico Madrid ile 2010 ve 2012, Sevilla ile 2014, 2015 ve 2016'da olmak üzere kupada 5 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcu unvanını elinde bulunduruyordu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:15 Kaynak: AA
Spor
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