Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Mehmet Gezer tutuklandı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında PTT binası önündeiki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü. Saldırının talimatını veren Gezer, uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD'den 1 Temmuz'da İstanbul'a ABD'li görevlilerce getirilmiş ve TEM şube görevlileri tarafından teslim alınmıştı. Gezer, savcılık huzurunda ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranan Gezer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.