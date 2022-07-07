Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Mehmet Gezer tutuklandı! - Son Dakika
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Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Mehmet Gezer tutuklandı!

07.07.2022 18:25

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında gerçekleşen ve 52 kişinin yaşamını yitirdiği Reyhanlı saldırısının emrini verdiği iddia edilen Mehmet Gezer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında PTT binası önündeiki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü. Saldırının talimatını veren Gezer, uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD'den 1 Temmuz'da İstanbul'a ABD'li görevlilerce getirilmiş ve TEM şube görevlileri tarafından teslim alınmıştı. Gezer, savcılık huzurunda ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranan Gezer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tuğçe Canıtez, Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Tuğçe Canıtez, Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Son dakika haberi... Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Mehmet Gezer adliyeye getirildi Son dakika haberi... Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Mehmet Gezer adliyeye getirildi
Kaynak: İHA

Hatay, PTT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Mehmet Gezer tutuklandı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Mehmet Gezer tutuklandı! - Son Dakika
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