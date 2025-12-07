Reykjavik'in Sembolü: Hallgrimskirkja Kilisesi - Son Dakika
Reykjavik'in Sembolü: Hallgrimskirkja Kilisesi

07.12.2025 11:24
Hallgrimskirkja, İzlanda'nın en uzun kilisesi olup mimarisi ve akustiği ile dikkat çekiyor.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te yanardağdan esinlenilerek tasarlanan ve şehrin her yerinden rahatlıkla görülebilen Hallgrimskirkja Kilisesi, mimari yapısıyla dikkati çekiyor.

Doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımı olan Dışa vurumculuk (Ekspresyonist) mimarinin en önemli eserlerinden biri kabul edilen Hallgrimskirkja Kilisesi, 74,5 metrelik yüksekliğiyle ülkenin en uzun kilisesi olma özelliğini taşıyor.

Volkanik bir ada ülkesi olan İzlanda'nın doğasından ilham alınarak tasarlanan görkemli yapı, yanardağdan süzülen ve sonrasında bazalta dönüşen lavları andıracak şekilde detaylandırılmış dış cephesiyle dikkati çekiyor.

Kiliseyle ilgili kaynaklara göre, Hallgrimskirkja Kilisesi'nin tasarımı, Gudjon Samuelsson tarafından 1937'de başlatıldı.

İnşasına 1945'te başlanan kilisenin yapımı, mimarı Samuelsson'un vefatından 36 yıl sonra 1986'da tamamlandı.

74,5 metre yüksekliğiyle öne çıkan yapı, akustiğiyle de ziyaretçilerini etkiliyor.

Kilisenin girişinde yer alan İzlandalı kaşif Leif Erikson'un heykeli de görenlerin dikkatini çekiyor. Kilisenin uzağından bile rahatlıkla görülebilen bu heykel, Alexander Stirling Calder'in eseri.

"Volkanik patlamalar ve bazalt taşlarına atıf olarak yapılmış"

İzlanda'da yaşayan Türk akademisyen ve gazeteci Uraz Kaspar???????, AA muhabirine, Hallgrimskirkja Kilisesi'nin ülkenin sembolü olduğunu dile getirdi.

Reykjavik'in her yerinden bu kilisenin görülebildiğini söyleyen Kaspar, "Kilisenin dışında kullanılan sütun yapısının İzlanda'daki volkanik patlamalar ve bazalt taşlarına bir atıf olarak yapılmış bir mimarisi var. İçerisinde dünyanın en büyük körüklü kilise orglarından bir tanesi var. Burada oldukça önemli konserler, buluşmalar oluyor, aynı zamanda aktif bir kilise. İzlanda'nın dini yapısı da buna çok elverişli." dedi.

Ülkenin yüzde 60'ının Hristiyan-Lüteryen olduğunu belirten Kaspar, "Hallgrimskirkja da bir Lüteryen kilisesi. Ülkede yüzde 5 civarında bir Katolik kesim var. İzlanda'da cami de bulunuyor. Müslüman nüfus da yüzde 4 civarında." diye konuştu

Kaspar, kilisenin önünde bulunan ve bronzdan yapılan Leif Erikson heykelinin de hem sanat hem de kültür olarak önemli bir yere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

