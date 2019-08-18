Son Dakika Haberleri: Reyting sevinci 8 saat sürüyor
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Reyting sevinci 8 saat sürüyor

1 saat önce

Turgut, reyting sistemiyle ilgili soru üzerine şöyle konuştu: "Sabah reytingi heyecanla ve adrenalinle bekliyorum.

Reyting sevinci 8 saat sürüyor, System.String[]
Turgut, reyting sistemiyle ilgili soru üzerine şöyle konuştu: "Sabah reytingi heyecanla ve adrenalinle bekliyorum. Birinci olunca seviniyorsun ama bu sevinç 8 saat sürüyor. Çünkü sonraki bölümü düşünmeye başlıyorsun." Ünlü yapımcı ayrıca son projeleri arasında yer alan, Erkan Petekkaya'nın oynadığı "Vurgun"da hata yaptığını geç fark ettiği itirafında bulundu: "Senaryo halkın beklentilerini karşılamadı."
Sabah, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:19 
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