Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi! - Son Dakika Spor

Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!

25 dakika önce

Liglerin ertelenmesini değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Açıkçası aklıma ilk gelen acaba belli bir süre sonra 3-4 haftaya kısaltımış bir ligle play-off sistemi gelebilir mi? Bunun için de iyi bir çalışma yapılması lazım ve küme düşmenin kaldırılması lazım." dedi.

Liglerin ertelenmesiyle ilgili kararı NTV'de yorumlayan Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüştüğünü söyledi. Dilmen, liglerin devamı ile ilgili play-off önerisinde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Fakat enteresandır, dün Nihat beyle konuşma şansım olmuştu. Süper Lig kulüplerinin yüzde 30'u oynamak istiyormuş maçları. TFF 1. Lig'de de 6-7 kulüp oynamak istiyormuş. Daha sonra anlaşma sağlanıp Ankara'ya gidilmiş. 27 Haziran'ı da konuşmak mümkün değil. Premier Lig 3 Nisan'da başlayacak dendi 30'una atıldı. Bundan sonra alınacak kararları gün tarih belirlemeden alınmalı. En kısa zamanda ülkemiz de atlatır. Yarın bir karar çıkacağını düşünmüyorum.

"KÜME DÜŞMENİN KALDIRILMASI LAZIM"

Açıkçası aklıma ilk gelen acaba belli bir süre sonra 3-4 haftaya kısaltımış bir ligle play-off sistemi gelebilir mi? Bunun için de iyi bir çalışma yapılması lazım ve küme düşmenin kaldırılması lazım. Dünya olağanüstü bir durumdan geçiyor."

Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
Türkiye Futbol Federasyonu, Rıdvan Dilmen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:42 

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YORUMLAR (20)
  • Tarafsız futbol yorumcusu: Ben tarafsız futbol yorumcusu olarak yıllardan beri dir Fenerbahçe ye yapılan hakemler mhk federasyon tarafından haksızlıklar la gasp edilen şampiyonluk ve kupaları bu yılda yazık ettiler fenere tarafsız olarak şunu söylemek istiyorum lig şampiyonluğu ve Türkiye kupası Fenerbahçe ye verilsin lig ve kupa tescillensin herkes mutlu olsun böylece Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Grenn: Yok öyle bi dünya kim hak etmişse şampiyonluk onun hakkıdır. Kim hak etmişse küme düşecek sen o işi geçeceksin rüsva efendi bu durumu bile fırsata çevirmeye calisiyosun ya harbiden helal olsun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Seytan: Cokmu uyaniksin sen ya feneride alalim mi playofa ne dersin?sampiyonda yapalim mi he olur mu baska birsey istersen soyle cekinme Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
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