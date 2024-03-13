Ripple yetkilisinden Craig Wright açıklaması

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Kripto para dünyası, Ripple'ın Baş Teknoloji Sorumlusu David Schwartz'ın, Craig Wright'ın kendini Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto olarak ilan etmesiyle ilgili tartışmalara yeni bir boyut kazandıran açıklamalarıyla bir kez daha hareketlendi.

Craig Wright'ın Satoshi Olduğu İddiası Tartışılmaya Devam Ediyor

Ripple'ın Baş Teknoloji Sorumlusu David Schwartz, Craig Wright'ın kendisini Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamoto olarak tanıtmasının arkasındaki ana probleme dikkat çekti. Bitcoin'in mucidinin kimliği etrafında dönen tartışmaların odağında, Ripple CTO'su Schwartz, Craig Wright'ın kendi kendine Satoshi Nakamoto olduğunu iddia etmesiyle ilgili kritik bir noktayı vurguladı. Bu dava, Crypto Open Patent Alliance (COPA) öncülüğündeki bir kripto birliğinin, Wright'a karşı yalan beyan ve sahtecilik suçlamalarıyla mücadelesini yoğunlaştırdığı bir dönemde sona ermek üzere.

Schwartz'ın açıklamaları Wright'ın savunma stratejisindeki kritik bir kusurun altını çiziyor. Schwartz'ın açıklamalarına göre, Wright'ın teknik konulara ilişkin ifadelerinin mahkemede hiçbir ağırlığı bulunmuyor.

Twitter'ın (yeni adıyla X) kurucusu Jack Dorsey'in Block'u, Coinbase ve Kraken gibi sektör liderleri ile birlikte bu ittifak, Wright'ın Satoshi Nakamoto olduğuna dair iddialarını kuvvetle reddediyor. COPA'nın hukuk danışmanı Jonathan Hough, mahkemede sunulan delillerin Wright'ın iddiasını kesin bir şekilde çürüttüğünü savundu. Ayrıca COPA, Wright'ı aldatıcılık yapmak ve ifadesi sırasında ciddi bir şekilde yanıltıcı davranışlar sergilemekle itham etti.

Wright'ın sahte belgelerle ilgili iddiaları ve mahkemede delilleri manipüle etme girişimleri, özellikle kaygı verici bulunuyor. COPA, Wright'ın Satoshi Nakamoto olma iddiası altında kripto topluluğunun diğer üyelerine yönelik tacizlerini engellemek amacıyla yasal adımlar atmaya hazırlanıyor.