Son Dakika Haberleri: Riva Kavşağı'nda yumurta yüklü minibüs devrildi
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Riva Kavşağı'nda yumurta yüklü minibüs devrildi

6 saat önce

KUZEY Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patlayan yumurta yüklü minibüs takla atarak, devrildi.

Riva Kavşağı'nda yumurta yüklü minibüs devrildi, System.String[]
KUZEY Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patlayan yumurta yüklü minibüs takla atarak, devrildi. Yumurtaların etrafa saçıldığı kazayı minibüs sürücüsü yara almadan atlatırken, araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametine giden Tanju Kaya yönetimindeki 34 GK 6938 plakalı yumurta yüklü minibüsün lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bariyerlere çarparak, devrildi. Kasada bulunan yumurtalar yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Kaya kazayı yara almadan atlatırken, yan koltukta oturan Abrurrahim Adım yaralandı.  İlk tedavisi olay yerinde yapılan Adım, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürücü ise Riva Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapatıldı. Devrilen minibüs vinç yardımıyla kaldırıldı.


- İstanbul
Riva, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:57 Kaynak: DHA
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