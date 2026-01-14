Riyad Selame Hakkında Yakalama Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Riyad Selame Hakkında Yakalama Kararı

14.01.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında yolsuzluk suçlamasıyla yakalama kararı çıktı.

Evrakta sahtecilik, kamu kaynaklarını zimmete geçirme ve haksız zenginleşme suçlamalarından yargılanan eski Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre savcılık, yolsuzluk suçlamasıyla Selame ile 2 avukat hakkında tutuklama talebiyle yakalama kararı verdi.

Savcılık, Merkez Bankası'nın eski avukatlarından birinin 2015–2019 yılları arasında Lübnan bankalarına, Selame'ye ait hesaplara toplam 42 milyon 599 bin dolar yatırdığını tespit ettiğini açıkladı.

Selame ve 2 avukat, danışmanlık hesabına ait fonları zimmetlerine geçirmek, sahtecilik yapmak ve haksız kazanç sağlamakla suçlanıyor.

Fransa'da 16 Mayıs 2023'te Selame hakkında "kara para aklama, zimmete para geçirme ve yolsuzluk" suçlamalarıyla açılan davada mahkeme, uluslararası tutuklama kararı vermişti.

Fransa'nın ardından Alman yargısı da 30 Mayıs 2023'te, aynı suçlamalarla Selame hakkında benzer karar almıştı.

Lübnan yargısı ise 24 Mayıs 2023'te Selame hakkında ikinci kez yurt dışına çıkış yasağı getirerek Fransız ve Lübnan pasaportlarına el koymuştu.

Fransız yargısı, Temmuz 2023'te, yolsuzluk davaları açılan eski Selame'nin bu ülkedeki tüm mal varlıklarına el konulması talebini kabul etmişti.

Selame hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Selame hakkında ilk dava, Ocak 2021'de İsviçre'de "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" suçlamalarıyla açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketi'nin, Lübnan Merkez Bankasına ait eurobond ve hazine bonolarının satışından 2002–2014 yılları arasında 326 milyon dolar komisyon aldığını belirtmişti.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, 11 Ocak 2022'de Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini, 19 Şubat 2022'de ise Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının dondurulduğunu açıklamıştı.

1993–2023 yılları arasında Lübnan Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Riyad Selame, yolsuzluk suçlamaları kapsamında Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, Ağustos 2025'te, Selame'nin 20 milyon dolar kefalet karşılığında, 1 yıl yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Güncel, Lübnan, Riyad, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Riyad Selame Hakkında Yakalama Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:10
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:42
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık Takımın bel kemiği gidiyor
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:32:10. #7.11#
SON DAKİKA: Riyad Selame Hakkında Yakalama Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.