Evrakta sahtecilik, kamu kaynaklarını zimmete geçirme ve haksız zenginleşme suçlamalarından yargılanan eski Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre savcılık, yolsuzluk suçlamasıyla Selame ile 2 avukat hakkında tutuklama talebiyle yakalama kararı verdi.

Savcılık, Merkez Bankası'nın eski avukatlarından birinin 2015–2019 yılları arasında Lübnan bankalarına, Selame'ye ait hesaplara toplam 42 milyon 599 bin dolar yatırdığını tespit ettiğini açıkladı.

Selame ve 2 avukat, danışmanlık hesabına ait fonları zimmetlerine geçirmek, sahtecilik yapmak ve haksız kazanç sağlamakla suçlanıyor.

Fransa'da 16 Mayıs 2023'te Selame hakkında "kara para aklama, zimmete para geçirme ve yolsuzluk" suçlamalarıyla açılan davada mahkeme, uluslararası tutuklama kararı vermişti.

Fransa'nın ardından Alman yargısı da 30 Mayıs 2023'te, aynı suçlamalarla Selame hakkında benzer karar almıştı.

Lübnan yargısı ise 24 Mayıs 2023'te Selame hakkında ikinci kez yurt dışına çıkış yasağı getirerek Fransız ve Lübnan pasaportlarına el koymuştu.

Fransız yargısı, Temmuz 2023'te, yolsuzluk davaları açılan eski Selame'nin bu ülkedeki tüm mal varlıklarına el konulması talebini kabul etmişti.

Selame hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Selame hakkında ilk dava, Ocak 2021'de İsviçre'de "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" suçlamalarıyla açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketi'nin, Lübnan Merkez Bankasına ait eurobond ve hazine bonolarının satışından 2002–2014 yılları arasında 326 milyon dolar komisyon aldığını belirtmişti.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, 11 Ocak 2022'de Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini, 19 Şubat 2022'de ise Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının dondurulduğunu açıklamıştı.

1993–2023 yılları arasında Lübnan Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Riyad Selame, yolsuzluk suçlamaları kapsamında Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, Ağustos 2025'te, Selame'nin 20 milyon dolar kefalet karşılığında, 1 yıl yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.